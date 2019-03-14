"شعبة الدواجن" تكشف تفاصيل تأجيل قرار حظر التداول

كشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، تفاصيل تأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية لبعد شهر رمضان، لافتًا إلى أنهم قاموا بعمل مجموعة من الاجتماعات قبل قرار تطبيق حظر تداول الدواجن الحية.



وأضاف "السيد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق على أن يتم تطبيق القانون في 1 أبريل 2019، وكانوا في انتظار وزارة الزراعة ولكنه تأخر، لافتًا إلى أنهم طالبوا بتأجيل تطبيق القانون إلى بعد شهر رمضان لإعطاء فرصة لمن يريد تغيير نشاطه أو يستعد لهذا القانون، معلقًا: "مش عايزين نضيق على الناس في شهر رمضان".

