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رئيس الهيئة الوطنية للصحافة:

"بدل الصحفيين حق مكتسب.. ونحتاج مجلس نقابة قوى"

الحياة السياسية

كرم جبر
كرم جبر

المصريون ـ متابعات

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أكد كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن بدل التكنولوجيا والتدريب الذي يحصل عليه الصحفيون من نقابتهم يعد حقًا مكتسبًا لهم.
وأوضح «جبر» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد» تعليقًا على موافقة مجلس الوزراء على رفع بدل الصحفيين: «بدل الصحفيين حق مكتسب لهم، ومهم لإعانتهم على ظروف الحياة الصعبة».
ولفت رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إلى ضرورة أن يجتمع الصحفيون على قلب رجل واحد، لمساندة النقيب الجديد في حل مشكلات المهنة، متابعًا: «نحتاج إلى نقيب هادئ ومتزن وعاقل، ومنفتح على كل القوى السياسية، لمواجهة المشاكل المحتملة في الفترة المقبلة».


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