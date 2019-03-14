"بدل الصحفيين حق مكتسب.. ونحتاج مجلس نقابة قوى"

14 مارس 2019 - 10:10 م

أكد كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن بدل التكنولوجيا والتدريب الذي يحصل عليه الصحفيون من نقابتهم يعد حقًا مكتسبًا لهم.



وأوضح «جبر» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد» تعليقًا على موافقة مجلس الوزراء على رفع بدل الصحفيين: «بدل الصحفيين حق مكتسب لهم، ومهم لإعانتهم على ظروف الحياة الصعبة».

