سماع دوي انفجارات قوى في تل أبيب

14 مارس 2019 - 10:40 م

دوت صافرات الإنذار في تل أبيب، وسط إسرائيل، اليوم الخميس، بعد سماع أصوات انفجارات ضخمة، بينما سارع الإسرائيليون بحثًا عن ملجأ.

