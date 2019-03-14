  • الجمعة 15 مارس 2019
  • بتوقيت مصر12:53 ص
بحث متقدم
قاتلة المرج

اعترافات صادمة لقاتلة أطفالها الثلاثة في المرج

الدولار

الدولار سيصل إلى 3 جنيهات في هذه الحالة

ترامب

ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بعواقب اقتصادية "خطيرة"

توفيق عكاشة

عكاشة: "لولا اغتيال السادات لحدث هذا الأمر في مصر"

ارتفاع أسعار الدواجن

"شعبة الدواجن" تكشف تفاصيل تأجيل قرار حظر التداول

أدوية السرطان

تحذيرات واسعة من «الصيدليات الإلكترونية»

تواضروس

بيان من الكنيسة للرد على أنباء «محاولة الانقلاب» على البابا

الأرز

لهذا الأسباب.. الحكومة تتراجع عن تقليل مساحة الأرز

مسلسل الحلاج

«يدعو للزندقة»..هجوم سلفي على «الحلاج» قبل عرضه في رمضان

إنشاء أكبر صيدلية لصرف الأدوية مجانًا لغير القادرين

«الصحة» تحذر من تناول هذا العقار

وفد من "المخابرات المصرية" يصل قطاع غزة

عرب وعالم

وفد المخابرات المصرية في غزة (أرشيفية)
وفد المخابرات المصرية في غزة (أرشيفية)

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب وسماع انفجارات

#

وفد مصري يبحث ملفات فلسطينية مع «هنية» في غزة

#

وفد مخابراتي يجتمع بالهيئة العليا لمسيرات «العودة» بغزة

#

وفد من المخابرات يصل غزة

وصل وفد من جهاز المخابرات العامة المصرية قطاع غزة، الخميس، عبر معبر بيت حانون "إيرز" (شمال).
وأفاد مصدر فلسطيني لمراسلة الأناضول، فضل عدم الكشف عن هويته، أن الوفد الأمني وصل غزة لاستكمال مشاوراته مع قادة حركة "حماس"، والفصائل الفلسطينية، لبحث "التهدئة" مع إسرائيل.
والاثنين، قال سهيل الهندي، عضو المكتب السياسي لـ "حماس"، إن حركته تنتظر ردا إسرائيليا على شروطها الخاصة بوقف "الاحتجاجات الحدودية"، سيحمله الوفد المصري خلال الأيام المقبلة.
ومنذ أشهر، يجري الوفد المصري زيارات متكررة لقطاع غزة والضفة الغربية وإسرائيل، يلتقي خلالها مسؤولين من حركتي "حماس" و"فتح"، والحكومة الإسرائيلية، في إطار استكمال المباحثات التي تقودها بلاده حول ملف المصالحة الفلسطينية و"التهدئة" بغزة. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

السيدان هشام ومحمد علي حافظ

فراج إسماعيل

... يا كامل

حسام فتحي

الفريق رياض. شهيد يساوى وزنه(وطناً)

د. هشام الحمامي

هواة الملحدين العرب!

ياسر أنور

وليد مرضى.. ما تبقى لكم!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» "عكاشة" يكشف سر تواجده في مقر قناة الجزيرة
» شقيقة "السندريلا" تكشف تفاصيل الأغنية التي لم تذاع من قبل
» العراق يستبدل النشيد الوطني للبلاد بأغنية لكاظم الساهر
» تعليق ناري لـ "ترامب" على قرار "الشيوخ" إلغاء الطوارئ
» "القسام" تنفي إطلاق صواريخ من غزة على تل أبيب
» أردوغان: نتنياهو لا يقدّر قدسية الأقصى بالنسبة لنا
» مجلس الشيوخ الأمريكي يؤيد إلغاء حالة الطوارئ
» تعليق مثير لـ«إبراهيم عيسى» عن أزمة «صلاح»..ما علاقة«أبوتريكة»؟
» صورة.. تسريب قرعة دور الـ8 بدوري أبطال أوروبا
» سر انقطاع البث بشكل مفاجئ عن معظم القنوات المصرية
» صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب وسماع انفجارات

استطلاع رأي

هل تؤيد إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورة تأهيلية؟

  • فجر

    04:48 ص

  • فجر

    04:48

  • شروق

    06:11

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
ترفيه الموظفين
إرهابي الدرب الأحمر
تجارة الأرز الصينى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية