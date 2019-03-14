وفد من "المخابرات المصرية" يصل قطاع غزة

14 مارس 2019 - 10:20 م

وصل وفد من جهاز المخابرات العامة المصرية قطاع غزة، الخميس، عبر معبر بيت حانون "إيرز" (شمال).



وأفاد مصدر فلسطيني لمراسلة الأناضول، فضل عدم الكشف عن هويته، أن الوفد الأمني وصل غزة لاستكمال مشاوراته مع قادة حركة "حماس"، والفصائل الفلسطينية، لبحث "التهدئة" مع إسرائيل.



والاثنين، قال سهيل الهندي، عضو المكتب السياسي لـ "حماس"، إن حركته تنتظر ردا إسرائيليا على شروطها الخاصة بوقف "الاحتجاجات الحدودية"، سيحمله الوفد المصري خلال الأيام المقبلة.

