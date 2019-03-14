نيجيريا.. مصرع 20 شخصا بحادثة اقتحام شاحنة لسوق

14 مارس 2019 - 10:30 م

لقي 20 شخصا مصرعهم وأصيب عشرات آخرون، الخميس، إثر حادثة اقتحام شاحنة وقود لسوق بولاية "أنامبرا" جنوب شرقي نيجيريا.



وأفاد مراسل الأناضول، أن الجرحى جرى نقلهم إلى مستشفيات قريبة من السوق، وسط مخاوف من زيادة أعداد الضحايا.

