ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بعواقب اقتصادية "خطيرة"

14 مارس 2019 - 10:40 م

توعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، الاتحاد الأوروبي بـ"عواقب اقتصادية خطيرة"، في حال عدم الانخراط بمحادثات تجارية مع واشنطن.



وأعرب ترامب عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، في واشنطن، عن أسفه لـ"تشدد الاتحاد الأوروبي للغاية إزاء المسائل التجارية خلال السنوات الماضية"، حسب صحيفة فايننشال تايمز.



وقال ترامب: "إذا لم يجروا محادثات معنا (لم يحدد مهلة زمنية)، سنتخذ تدابير ستكون خطيرة من الناحية الاقتصادية. وسنفرض رسوما جمركية على العديد من المنتجات التي تدخل الولايات المتحدة".



وصوت البرلمان الأوروبي الخميس، ضد فتح محادثات تجارية بين الاتحاد والولايات المتحدة في ظل المخاوف من السياسات البيئية التي ينتهجها ترامب.



يذكر أن الاتحاد الأوروبي أجرى مفاوضات مطولة مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، حول اتفاقية تجارية شاملة، لكن لم يتم إبرامها قبل مغادرة منصبه مطلع 2017.



وفي عهد ترامب، تعهدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بإطلاق مفاوضات تجارية لخفض التعريفات الجمركية على السلع الصناعية.



ووصلت المحادثات إلى طريق مسدود لأن واشنطن تريد إدراج المنتجات الزراعية في المفاوضات، وهو ما ترفضه بروكسل.



وفي 8 مارس/ آذار 2018، فرض ترامب رسوما جمركية باهظة على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي، بنسبة 25 بالمئة و10بالمئة على التوالي.



وفي العام 2017، استوردت الولايات المتحدة من أوروبا منتجات صلب بلغت قيمتها 5.3 مليارات دولار، وألمنيوم بقيمة 1.1 مليار دولار.



وجاء قرار ترامب بفرض الرسوم على واردات من الاتحاد الأوروبي في إطار إجراءات حمائية تجارية، متجاهلا التحذيرات من حرب تجارية عالمية.

