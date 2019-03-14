» مجلس الشيوخ الأمريكي يؤيد إلغاء حالة الطوارئ

14 مارس 2019 - 11:00 م

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء الخميس، لصالح إلغاء حالة "الطوارئ الوطنية" التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب، بشأن الحدود مع المكسيك.



وذكرت وكالة "أسوشييتد برس"، أن أعضاء المجلس، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، أيدوا إلغاء حالة الطوارئ بأغلبية 59 صوتًا مقابل 41.



وقالت الوكالة، إنه رغم أن عدد الأصوات غير كاف لتخطي "الفيتو" (حق النقض) الرئاسي المحتمل على التصويت، لكنه يظهر الخلاف الملحوظ بين ترامب وجمهوريين في المجلس، صوتوا ضد قرار الرئيس الأمريكي.



وأوضحت أن هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها الكونغرس سلطته لرفض أمر الطوارئ الرئاسي.



ويسعى ترامب، من خلال إعلان حالة الطوارئ لتوجيه 3.6 مليار دولار إضافية لتمويل بناء الجدار على الحدود مع المكسيك، وهي أكثر من القيمة التي خصصها له المشرعون.



وكان ترامب حذر الجمهوريين من التصويت ضد القرار، وقال إن فعل ذلك يعني الاصطفاف مع رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، إلا أن عددًا من الجمهوريين تحدوا ذلك التحذير، وفق أسوشييتد برس.



وفي وقت سابق الخميس، هدد ترامب، باستخدام "الفيتو"، حال صوت مجلس الشيوخ لصالح إلغاء حالة الطوارئ.



ولتخطي الفيتو الرئاسي، يتعين أن يحظى القرار بتأييد 67 صوتا (ثلثي عدد أعضاء مجلس الشيوخ البالغ 100 نائبا)، وفق إعلام محلي.



ونهاية فبراير/شباط الماضي، صوت مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، لصالح إلغاء إعلان ترامب حالة الطوارئ.



ومنتصف الشهر الماضي، وقع ترامب، قانون حالة الطوارئ الوطنية، للالتفاف على الكونغرس الذي رفض طلبه تخصيص نحو 5 مليارات دولار لتمويل بناء الجدار الحدودي مع المكسيك.



وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، أن حالة الطوارئ الوطنية، وفق القانون، يعلنها رئيس البلاد إذا رآها ضرورية، ويمنحه الإعلان صلاحيات خاصة.



ويخول القانون، الكونغرس حق إلغاء حالة الطوارئ، عبر تمرير قرار بعدم الموافقة بثلثي أصوات أعضاء مجلس الشيوخ، وتخطي الفيتو الرئاسي، بحسب المصدر نفسه.

