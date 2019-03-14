جيش الاحتلال: إطلاق صاروخين من غزة باتجاه تل أبيب

14 مارس 2019 - 11:10 م

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، رصده إطلاق صاروخين من غزة باتجاه منطقة "غوش دان"؛ وهي الكتلة التي تشمل مدينة تل أبيب، والمدن المحيطة بها، وفق إعلام عبري.



ووفق "القناة 12" الإسرائيلية، اعترضت القبة الحديدية، أحد الصاروخين وهو من نوع "فجر"، فيما سقط الثاني في منطقة مفتوحة.



وحسب عدة وسائل إعلام عبرية، انطلقت صفارة الإنذار في تل أبيب ومحيطها، وسُمع صوت انفجارات، تبين أنها عملية اعتراض منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية لأحد الصاروخين.



فيما أشارت "القناة 13" العبرية، إلى عدم وجود أي معلومات عن وقوع إصابات.

