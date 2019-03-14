"التعاون الإسلامي" يدعو لتمكين شعب فلسطين من إقامة دولته

14 مارس 2019 - 11:20 م

دعا اتحاد مجالس التعاون الإسلامي، الخميس، إلى تمكين الشعب الفلسطيني من كافة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.



جاء ذلك في "إعلان الرباط" الذي تم التصديق عليه خلال اليوم الثاني والأخير للمؤتمر الـ14 لاتحاد منظمة التعاون الإسلامي، بالعاصمة المغربية الرباط.



ومساء الخميس، اختتم المؤتمر في مقر البرلمان المغربي، بإقرار إعلان الرباط، والتصديق على عدة قرارات، دون اعتماد بيان ختامي.



وشدد إعلان الرباط على "مسؤولية المجموعة الدولية في تسوية الصراع بالشرق الأوسط من خلال تمكين الشعب الفلسطيني من كافة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".



وأشار إلى ضرورة عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.



وأدان الإعلان الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية اليومية بحق الشعب الفلسطيني.



وطالب الأمم المتحدة بتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وللمآثر والمعالم العمرانية والثقافية في الأراضي المحتلة، والعمل على إطلاق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، ورفع الحصار الظالم.

