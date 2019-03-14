واشنطن تؤكد سحبها جميع دبلوماسييها من فنزويلا

14 مارس 2019 - 11:30 م

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، أن جميع دبلوماسيي بلاده المعتمدين لدى فنزويلا غادروا البلد الأخير.



وأوضح بومبيو، في بيان، أن "الدبلوماسيين الأمريكيين غادروا فنزويلا".



واعتبر أن "هذا الوضع صعب بالنسبة لهم، وسيواصلون دعم الشعب الفنزويلي الذي يسعى للعيش في ديمقراطية ومستقبل أفضل".



وجدد بومبيو تأكيد اعتراف بلاده بـزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، "رئيسا مؤقتا" لبلاده، إلى حين إجراء انتخابات جديدة.



والثلاثاء، أمرت فنزويلا الدبلوماسيين الأمريكيين بمغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، على خلفية اتهام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بـ"التخريب الإلكتروني" الذي أدى إلى أسوأ انقطاع للكهرباء شهدته فنزويلا.



ومنذ منذ 23 يناير/كانون الثاني الماضي، تشهد فنزويلا توترا، إثر إعلان غوايدو "أحقيته" بتولي الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات جديدة

