» أردوغان: نتنياهو لا يقدّر قدسية الأقصى بالنسبة لنا

14 مارس 2019 - 11:40 م

قال الرئيس التركي رجب طيب أرودغان، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "لا يكنّ أدنى احترام لقدسية المسجد الأقصى بالنسبة لنا".



وأضاف أردوغان، في مقابلة بثتها عدة قنوات تلفزيونية تركية، مساء الخميس، أن نتنياهو "خسر الانتخابات في إسرائيل قبل أن تبدأ".



وتابع بهذا الصدد: "نتنياهو أصيب بالجنون حاليًا مع اقتراب الانتخابات (العامة) في إسرائيل (مقررة في أبريل/ نيسان المقبل)، وبدأ يطرح أسئلة من قبيل؛ ماذا سيحدث؟".



وتابع: "رأيت سابقًا رؤساء وزراء (في إسرائيل)، وتحدثنا معهم حول هذه المسائل (الانتهاكات بحق الأقصى)، لكن لم أر مثل هذا (في إشارة إلى نتنياهو)".



وأردف قائلًا: "هذا الرجل (نتنياهو) لا يملك أدنى حساسية أو احترام حيال قدسية المسجد الأقصى بالنسبة لنا، وربما يحاول يائسًا تحريضنا ضد الكنس العائدة لهم (اليهود) في بلدنا، لكننا لن ننجر".



وتشهد مدينة القدس منذ منتصف فبراير/ شباط الماضي، حالة من التوتر بسبب إصرار السلطات الإسرائيلية على إغلاق مصلى "باب الرحمة" بالمسجد الأقصى.

