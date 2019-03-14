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"الجهاد" تنفي إطلاق صواريخ من غزة على تل أبيب

عرب وعالم

الجهاد
الجهاد

المصريون ووكالات

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نفت حركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الخميس، إطلاق صواريخ، من قطاع غزة على مدينة "تل أبيب".
وقال داود شهاب، القيادي في الحركة، في تصريح وصل وكالة الأناضول، إن حركته وجناحها العسكري، "سرايا القدس"، لم تطلق أية صواريخ.
وأضاف: " هذه الاتهامات هي مجرد أكاذيب وادعاءات باطلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي".
واتهمت وسائل إعلام إسرائيلية، حركة الجهاد، بالوقوف وراء إطلاق صاروخين، قال الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، إنهما أُطلقا من قطاع غزة باتجاه منطقة "غوش دان"؛ وهي الكتلة التي تشمل مدينة تل أبيب، والمدن المحيطة بها.
وكتب الجيش الإسرائيلي، في تغريدة على حسابه على تويتر: " بعد تقارير عن تشغيل صفارات الإنذار في منطقة غوش دان، تبين من المعلومات الأولية أنه تم رصد عمليتي إطلاق صواريخ من منطقة قطاع غزة باتجاه إسرائيل".
ونقلت هيئة البث الرسمية، عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، توضيحا لاحقا، قال فيه إنه لم يتم اعتراض أي من الصاروخين لكنهما لم يسقطا في مناطق سكنية.
وفي وقت سابق، ذكرت "القناة 12" الإسرائيلية، أن القبة الحديدية، اعترضت أحد الصاروخين، فيما سقط الثاني في منطقة مفتوحة.
وحسب عدة وسائل إعلام عبرية، انطلقت صفارة الإنذار في تل أبيب ومحيطها، وسُمع صوت انفجارات.


فيما أشارت "القناة 13" العبرية، إلى عدم وجود أي معلومات عن وقوع إصابات.


من جانبها، أعلنت بلدية تل أبيب، في أعقاب إطلاق الصاروخين، عن فتح الملاجئ في المدينة، حسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية.


وذكرت هيئة البث، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيعقد جلسة مشاورات أمنية، ليلة الخميس، في مقر الحكومة في تل أبيب.


فيما أعلنت بلديتا تل أبيب و"ريشون لتسيون"، عن فتح الملاجئ فيهما، حسبما ذكرت الهيئة. -

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