إعفاء 3 من كبار مسؤولي الصحة في تونس

14 مارس 2019 - 11:49 م

أعلنت وزارة الصحة التونسية ، مساء الخميس، إعفاء ثلاثة من كبار مسؤولي الصحة من مهامهم، في الوقت الذي تواجه فيه الوزارة أزمة وفاة 15 رضيعا بمستشفى حكومي بالعاصمة.



جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الصحة التونسية، اطلعت عليه الأناضول.



وقال بيان وزارة الصحة، إنه تقرر إعفاء كل من نبيهة البرصالي، المديرة العامة للصحة، وسندة البحري، المديرة لعامة للمخبر الوطني لمراقبة الأدوية، وحياة ثابت، المديرة العامة لمركز التوليد وطب الرضيع بتونس (العاصمة) من مهامهم.



والأربعاء، أعلن المتحدث باسم النيابة العامة، سفيان السليطي، ارتفاع حصيلة وفيات رضع بمستشفى حكومي بالعاصمة تونس إلى 15، وفتح تحقيقات قضائية منفصلة بهذا الصدد.



وتظاهر عشرات الناشطين الاجتماعيين، أمام قصر الحكومة، بحي القصبة بالعاصمة، احتجاجا على وفاة الرُضع، محملين الحكومة مسؤولية ذلك.



وخلال مؤتمر صحفي عقدته بالعاصمة، الإثنين، اعتبرت وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ، أن ما حدث يمثل "فاجعة"، مقرّة بأن قطاع الصحة في البلاد يواجه "أزمة حادة".

