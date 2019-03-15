» تعليق ناري لـ "ترامب" على قرار "الشيوخ" إلغاء الطوارئ

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غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بكلمة "فيتو"، تعليقا على تصويت مجلس الشيوخ لصالح قرار بإلغاء حالة الطوارئ الوطنية، التي أعلنها الأول بشأن الحدود مع المكسيك.
وبعد دقائق من إعلان نتائج التصويت، كتب ترامب في تغريدة على تويتر كلمة "فيتو"، في إشارة واضحة إلى عزمه استخدام حق النقض ضد التصويت.
وفي تغريدة لاحقة، قال ترامب "أتطلع لاستخدام حق النقض على مشروع قرار الديمقراطيين الذي تم إقراره للتو، والذي من شأنه فتح الحدود، وزيادة الجريمة والمخدرات، والتجارة غير المشروعة".
وتابع: "أشكر جميع الجمهوريين الأقوياء الذين صوتوا لدعم أمن الحدود والجدار اللازم".
وصوّت مجلس الشيوخ، مساء الخميس، لصالح إلغاء حالة "الطوارئ الوطنية" بأغلبية 59 صوتا مقابل 41.
وكان يتعين أن يحظى القرار بتأييد 67 صوتا (ثلثي عدد أعضاء مجلس الشيوخ البالغ 100 نائب)، لتخطي الفيتو الرئاسي، وفق إعلام محلي.
وقالت وكالة "أسوشييتد برس"، إنه رغم كون عدد الأصوات غير كاف لتخطي "الفيتو" المحتمل، إلا أنه يظهر الخلاف الملحوظ بين ترامب وجمهوريين في المجلس، صوتوا ضد قرار الرئيس.
ويسعى ترامب، من خلال إعلان حالة الطوارئ، إلى توجيه 3.6 مليارات دولار إضافية لتمويل بناء الجدار على الحدود مع المكسيك، وهي أكثر من القيمة التي خصصها له المشرعون.
ونهاية فبراير/ شباط الماضي، صوت مجلس النواب، المسيطر عليه من الديمقراطيين، لصالح إلغاء إعلان ترامب حالة الطوارئ.
ومنتصف الشهر الماضي، وقع ترامب، قانون حالة الطوارئ الوطنية، للالتفاف على الكونغرس الذي رفض طلبه تخصيص نحو 5 مليارات دولار، لتمويل بناء الجدار الحدودي مع المكسيك.
وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، أن حالة الطوارئ الوطنية، وفق القانون، يعلنها رئيس البلاد إذا رآها ضرورية، ويمنحه الإعلان صلاحيات خاصة.
ويخول القانون، الكونغرس حق إلغاء حالة الطوارئ، عبر تمرير قرار بعدم الموافقة بثلثي أصوات أعضاء مجلس الشيوخ، وتخطي الفيتو الرئاسي، بحسب المصدر نفسه.
وشهدت البلاد نهاية 2018 ومطلع 2019، أطول إغلاق حكومي في تاريخها استمر 35 يوما، جراء عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة أو تمويل جزئي للحكومة، مع إصرار ترامب على تضمين إنشاء الجدار، ورفض الديمقراطيين. 

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