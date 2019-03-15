البرلمان البريطاني يوافق على تأجيل "بريكست"

15 مارس 2019 - 12:10 ص

صوّت مجلس العموم البريطاني، مساء الخميس، بالأغلبية، لصالح اقتراح الحكومة تأجيل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، إلى ما بعد موعده المحدد في 29 مارس/ آذار الجاري.



ووفق هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، حظي الاقتراح بتأييد 412 نائبًا، مقابل رفض 202، ما يعني أن بريطانيا ستطلب رسميًا من الاتحاد الأوروبي تأجيل الخروج إلى ما بعد التاريخ المذكور.



ويأتي التصويت مباشرة عقب التصويت على أربعة مقترحات لتعديل اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي، مع الاتحاد الأوروبي، رفضها البرلمان جميعا.



وينص اقتراح الحكومة البريطانية على تمديد المادة 50 (من معاهدة لشبونة/ متعلقة بالخروج من التكتل) حتى 30 يونيو/ حزيران المقبل، إذا توصل النواب إلى اتفاق بشأن صفقة "ماي" بحلول الأربعاء المقبل.



وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الموعد المذكور، فإن الحكومة ستسعى إلى تمديد أطول، ولكن حينها سيتعين موافقة الاتحاد الأوروبي على ذلك، وسيقوم بدوره بوضع شروط.



والمقترحات الأربعة التي رفضها البرلمان البريطاني تشمل إجراء استفتاء ثان على خروج المملكة من الاتحاد، حيث أيده 85 نائبًا، مقابل رفض 334.



كما رفض النواب - بفارق صوتين - اقتراحا بنقل إدارة عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى البرلمان بدلا من الحكومة.



ورفض النواب أيضًا بفارق 3 أصوات، مقترحًا بتمديد موعد الخروج إلى 30 يونيو، فضلًا عن رفضهم مقترحا لزعيم المعارضة يقضي بتأجيل "بريكست"، ومنح البرلمان فرصة إيجاد أغلبية لخطة بديلة.

