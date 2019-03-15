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العراق يستبدل النشيد الوطني للبلاد بأغنية لكاظم الساهر

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كاظم الساهر
كاظم الساهر

المصريون ووكالات

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قدم رئيس كتلة «الإصلاح والإعمار» النيابية، صباح الساعدي، والقيادية في تحالف «سائرون»، إنعام الخزاعي، الخميس، اقتراحا بقانون النشيد الوطني الجديد، بموافقة 70 نائبا من مختلف الكتل السياسية إلى رئيس مجلس النواب.
وينص مقترح القانون، حسب ما تداولته تقارير عراقية مختلفة، على تحويل قصيدة الشاعر أسعد الغريري التي غناها ولحنها كاظم الساهر، إلى نشيد وطني جديد للبلاد.
ونشر حساب منسوب إلى الساعدي عبر موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، نص وثيقة مشروع قانون تغيير النشيد الوطني، بأغنية «سلام عليك على رافديك عراق القيم»، وهي من تأليف الشاعر أسعد الغريري، وألحان وغناء كاظم الساهر.
وتقول القصيدة في مطلعها: «سلام عليك على رافديك عراق القيم/ فأنت مزار وحصن ودار لكل الأمم/ هنا المجد أمّ وصلى وصام/ وحج وطاف بدار السلام».
وأحال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اقتراح القانون على لجنتي القانون والثقافة والإعلام، للمضي في إجراءات اعتماده.

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