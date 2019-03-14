رئيس حكومة الاحتلال يدعو إلى اجتماع أمني طارئ

14 مارس 2019 - 11:30 م

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى عقد اجتماع أمني طارئ في مقر القيادة العسكرية بمنطقة (كيريا) في تل أبيب، بعدما أُطلق صاروخان من قطاع غزة على تل أبيب.

