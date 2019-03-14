  • الجمعة 15 مارس 2019
  • بتوقيت مصر12:52 ص
بحث متقدم
قاتلة المرج

اعترافات صادمة لقاتلة أطفالها الثلاثة في المرج

الدولار

الدولار سيصل إلى 3 جنيهات في هذه الحالة

ترامب

ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بعواقب اقتصادية "خطيرة"

توفيق عكاشة

عكاشة: "لولا اغتيال السادات لحدث هذا الأمر في مصر"

ارتفاع أسعار الدواجن

"شعبة الدواجن" تكشف تفاصيل تأجيل قرار حظر التداول

أدوية السرطان

تحذيرات واسعة من «الصيدليات الإلكترونية»

تواضروس

بيان من الكنيسة للرد على أنباء «محاولة الانقلاب» على البابا

الأرز

لهذا الأسباب.. الحكومة تتراجع عن تقليل مساحة الأرز

مسلسل الحلاج

«يدعو للزندقة»..هجوم سلفي على «الحلاج» قبل عرضه في رمضان

إنشاء أكبر صيدلية لصرف الأدوية مجانًا لغير القادرين

«الصحة» تحذر من تناول هذا العقار

رئيس حكومة الاحتلال يدعو إلى اجتماع أمني طارئ

عرب وعالم

رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو
رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

أزمة بين اتحاد الكرة والأهلي.. الأول يقرر والأخير يهدد

#

"نتنياهو" يوجه تحذيرًا جديدًا لإيران

#

رئيس الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة أثناء الإجتماع

#

تعيين "كوخافي" رئيسًا لأركان جيش الاحتلال

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى عقد اجتماع أمني طارئ في مقر القيادة العسكرية بمنطقة (كيريا) في تل أبيب، بعدما أُطلق صاروخان من قطاع غزة على تل أبيب.
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، التي أوردت النبأ، أن «القبة الحديدية» تم تنشيطها، حيث اعترضت أحد الصاروخين بينما سقط الآخر في أرض فضاء.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

السيدان هشام ومحمد علي حافظ

فراج إسماعيل

... يا كامل

حسام فتحي

الفريق رياض. شهيد يساوى وزنه(وطناً)

د. هشام الحمامي

هواة الملحدين العرب!

ياسر أنور

وليد مرضى.. ما تبقى لكم!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» "عكاشة" يكشف سر تواجده في مقر قناة الجزيرة
» شقيقة "السندريلا" تكشف تفاصيل الأغنية التي لم تذاع من قبل
» العراق يستبدل النشيد الوطني للبلاد بأغنية لكاظم الساهر
» تعليق ناري لـ "ترامب" على قرار "الشيوخ" إلغاء الطوارئ
» "القسام" تنفي إطلاق صواريخ من غزة على تل أبيب
» أردوغان: نتنياهو لا يقدّر قدسية الأقصى بالنسبة لنا
» مجلس الشيوخ الأمريكي يؤيد إلغاء حالة الطوارئ
» تعليق مثير لـ«إبراهيم عيسى» عن أزمة «صلاح»..ما علاقة«أبوتريكة»؟
» صورة.. تسريب قرعة دور الـ8 بدوري أبطال أوروبا
» سر انقطاع البث بشكل مفاجئ عن معظم القنوات المصرية
» صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب وسماع انفجارات

استطلاع رأي

هل تؤيد إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورة تأهيلية؟

  • فجر

    04:48 ص

  • فجر

    04:48

  • شروق

    06:11

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
ترفيه الموظفين
إرهابي الدرب الأحمر
تجارة الأرز الصينى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية