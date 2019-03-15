» شقيقة "السندريلا" تكشف تفاصيل الأغنية التي لم تذاع من قبل

كشفت جنجا، شقيقة الفنانة سعاد حسني، عن أنه سيُعرض قريباً أغنية بصوت شقيقتها سجلته أثناء وجودها في المصحة.
وأوضحت «جنجا» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين، عبر فضائية «الرافدين+»، أن التسجيل عمل عليه موزعين كبار ووضع الموسيقى اللازمة، واتفقنا أنه أثناء حدوث تكريم للفنانة سيتم إخراج الأغنية للنور.
وتابعت: «مهرجان القاهرة السينمائي أبلغني بتكريم الفنانة الدورة المقبلة، وسيتم إهداءه الأغنية لتكريمه للمرحومة»، مشيرة إلى أن محافظ جنوب سيناء وافق على عمل تمثال جرانيت للراحلة وسيتم عمل ميدان سعاد حسني ووضعه به.