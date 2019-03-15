» شقيقة "السندريلا" تكشف تفاصيل الأغنية التي لم تذاع من قبل

15 مارس 2019 - 12:30 ص

كشفت جنجا، شقيقة الفنانة سعاد حسني، عن أنه سيُعرض قريباً أغنية بصوت شقيقتها سجلته أثناء وجودها في المصحة.



وأوضحت «جنجا» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين، عبر فضائية «الرافدين+»، أن التسجيل عمل عليه موزعين كبار ووضع الموسيقى اللازمة، واتفقنا أنه أثناء حدوث تكريم للفنانة سيتم إخراج الأغنية للنور.

