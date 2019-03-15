» "عكاشة" يكشف سر تواجده في مقر قناة الجزيرة

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"في سبع سنين"

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه ذهب لتلقي دورة تدريبية في مجال الإعلام بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1999، مشيرا إلى أن الإعلامي حافظ الميرازي هو من كان يعطيهم الدورة التدريبية، وكان حينها مسئول مكتب قناة الجزيرة بواشنطن.
وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن بعد انتهاء المحاضرة قال للإعلامي حافظ الميرازي، "قناة الجزيرة التي نحصل على الدورة التدريبية في مكتبها، هى قناة الوقيعة العربية.. وهذه القناة قائمة حتى لا يتكرر ما فعله السادات قبل 73"، وكان رد الميرازي: "لا نريد أن نعيش في جو المؤامرة".




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