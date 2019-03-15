اعترافات صادمة لقاتلة أطفالها الثلاثة في المرج

15 مارس 2019 - 12:51 ص

قام برنامج "انفراد" الذي يقدمه الإعلامي سعيد حساسين، بعرض فيديو حصري، لاعترافات الزوجة قاتلة أطفالها في المرج تحت تهديد الزوج وضرتها.

وكشفت الزوجة القاتلة في الفيديو المعروض عبر فضائية "الرافدين+" عن أن زوجها "عما في عنيا بالقصافة بتاعت الضوافر، ويجيب إبرة من الأجزخانة ويحط في عيني بطاس وكلور، وبيلسعني بغلاية الشاي".



وأضافت الزوجة: "كان بيكهرب الباب عشان يمنعني من الهروب بأولادي".



وكانت تحقيقات نيابة حوادث شرق القاهرة كشفت تفاصيل الجريمة التى دارت داخل جدران شقة الأسرة منذ 18 شهراً، فقد تخلص المتهمون من الطفلتين «ملك وجنى»، وبعدهما بـ6 أشهر نال الرضيع «محمد» نفس المصير بقتله غرقاً ليلحق بشقيقتيه اللتين ألقاهما الأب فى رشاح قريب من المنزل.



وبعد عام ونصف، انفرط عقد الجريمة على يد صاحبة العقار الذى تقيم به الأسرة، وتم إلقاء القبض على المتهمين: الأب «أحمد»، 36 سنة، وزوجتيه «إيمان» والدة الضحايا، وضرّتها «هالة» 52 سنة، والذين اعترفوا بجريمتهم فى تحقيقات النيابة، ولا تزال جثث الأطفال غير معلوم مكانها.



والمفاجأة أن «فيديو القتل» مسجل بيد الأب على هاتفه المحمول، حيث تحفظت النيابة عليه، وتظهر به والدة الأطفال وهى تقتلهم بيديها فى الماء وبجانبها ضرتها، وكان الأب يستخدم هذا الفيديو ليكون أداة ضغط على والدة الأطفال حتى لا تبلغ الشرطة بتفاصيل الجريمة.



«أيوه إحنا معترفين بالجريمة».. كانت هذه الكلمات ملخص جواب المتهمين الثلاثة فى تحقيقات النيابة، حيث اعترفت الأم بحبها لزوجها وأنها هربت من منزل أسرتها وتزوجته وهى تعلم بأن لديه زوجة أخرى، وأنها تعرفت عليه خلال فترة عمله فرد أمن فى مترو الأنفاق قبل أن يتم فصله، وأنجبت منه طفلتيها، لكنها كانت تعانى من دسائس ضرتها ومكيدتها لها وتحريض زوجها عليها، حيث تجمعهما شقة واحدة، تقيم هى فى غرفة منها مع طفلتيها، وضرتها فى الغرفة الأخرى، واستمر تنكيل زوجها بها وتعذيبها حتى أجبرها هو وضرتها على قتل طفلتيها أثناء حملها بطفلها «محمد» الذى قُتل أيضاً بعد ولادته بـ30 يوماً.

