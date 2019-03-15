» شاهد: تفاصيل مثيرة في حادث مقتل "أطفال المرج"

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أكدت هالة علي، مكتشفة جريمة المرج ومالكة العقار، أن جريمة قتل السيدة بمشاركة الأب وضرتها، لأبنائها الثلاثة وقعت في شهر رمضان عام 2016، وروت تفاصيل الواقعة وكيف اكتشفتها.
وأوضحت "علي" في حوار مع برنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، اليوم الخميس: "أحمد الأب متزوج اثنين، الأولى التي تكبره بأكثر من 16 عاماً تقريباً وهالة التي أنجبت الأطفال القتلى الثلاثة، وأخذت فترة طويلة في التعرف عليهم واكتشاف الجريمة".
وأضافت: "سكن عندي سنة كاملة لم أرى فيها أولاده ولا زوجته هالة سوى مرة واحدة ورأيتها وكانت حامل في الأشهر الأخيرة".
وتابعت: "سالته في أحد المرات بقوله فيه طفل عندك فوق بيعيط، فقالي لا معنديش أطفال أنا ولادي كبار!!"، مضيفة: "قولت خلاص مسيري هشوفهم رغم تأكدي إن الصوت كان طالع من عنده".
وأشارت مكتشفة الجريمة إلى أنها "كنت أخبط على الباب يقعد 10 دقائق ويقفل أبواب الغرف وأسمع صوت كوالاين الأبواب بتتقفل طيب ليه؟".
واستطردت: "قتلوا أولادهم بدون رحمة، حسبي الله ونعم الوكيل".


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