إسرائيل تدق طبول الحرب على غزة بعد استهداف "تل أبيب"

15 مارس 2019 - 01:22 ص

قالت وسائل إعلام عبرية،صباح الجمعة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفع درجة التأهب في غلاف غزة، بعد أن تم إطلاق صواريخ من قطاع غزة، مساء الخميس، وسقطت في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل؛ ما أدى لوقوع إصابات بالهلع. وفق الاحتلال.



ووفقا لموقع «حدشوت 24» العبري، رفع جيش الاحتلال درجة التأهب بغلاف غزة، في أعقاب إطلاق صواريخ على تل أبيب.



وحمل المتحدث باسم جيش الاحتلال، حركة حماس، المسئولية عما يجري في قطاع غزة وما ينطلق منه.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: «حماس مسؤولة عما يحدث في قطاع غزة وما يطلق منه».



في سياق متصل، نقلت القناة 13 العبرية عن مصدر أمني إسرائيلي رفيع قوله «تم اتخاذ قرار برد واسع في قطاع غزة الليلة، لكن على نحو لا يؤدي إلى مواجهة شاملة».



وأصدر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعليمات لجميع الوزراء بعدم الخروج بتصريحات إعلامية حول الوضع في غزة.



وفي نفس السياق أعلنت لجان المقاومة في فلسطين وذراعها العسكري ألوية الناصر صلاح الدين، في بيان أصدرته الخميس، عدم مسئوليتها عن إطلاق الصواريخ على تل أبيب، لتنفي لجان المقاومة وذراعها العسكري ألوية الناصر صلاح الدين أي مسئولية عن إطلاق أية صورايخ تجاه إسرائيل هذه الليلة.



من جهتها، قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة- في بيان- «نتابع إطلاق صواريخ من قطاع غزة خارج عن الإجماع الوطني والفصائلي، الخميس، وسنتخذ إجراءات بحق المخالفين».

