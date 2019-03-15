"طالب مسيحي": لهذا السبب شاركت بمسابقة للقرآن الكريم

كشف الشاب مرقس عبده، طالب في كلية علوم بجامعة بورسعيد، وأحد المتطوعين في مسابقة بورسعيد عن أسباب انضمامه لمسابقة "فائزون" للقرآن والإنشاد الديني.

وقال "عبده"، لبرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري:" مصر جميلة، اردت اوصل رسالة مفادها اننا بخير ".

واوضح أنه تم اختيره ضمن المرافقين للجنة التحكيم، ولم يكن يعلم حجم المسئولية إلا بعد توليه لها، معقبا: "أنا أديت واجبي".

واضاف أن مشاركته هذا العام هي المشاركة الثانية للعام الثاني على التوالي، موضحا أن دوره هو مرافقة لجنة التحكيم.