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"تحرش وسرقة"..كارثة على كوبري "مشاة" سنديون

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كوبري مشاة سنديون
كوبري مشاة سنديون

كتبت- شيرين بكر

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القليوبية

كوبري مشاة سنديون

قرية سنديون

وسط غياب تام لأجهزة الأمن بمحافظة القليوبية يعاني أهالي قرية سنديون من خطر يهدد أرواحهم ، حيث يشهد كوبري مشاة القرية  التابعه لمركز قليوب، والواقع علي طريق "القاهرة - إسكندرية"، الزراعي، اهمال جسيم بتغطيته بألواح "الصاج" الذي يحجب الرؤية تماما عند الصعود اليه مما يتسبب في حدوث الكثير من الجرائم كالتحرش والسرقة.

يستخدم الكوبري المئات من المواطنين للعبور الى ضفتي الطريق خاصة الفتيات طلاب الجامعات اللاتي اشتكين كثيرا من تعرضهن للتحرش أعلى الكوبري المغطى بألواح من "الصاج" وبه غياب أمني تام، وهو ما جعله مرتعا ووكرا للخارجين علي القانون ومتعاطي المواد المخدرة، بالاضافة الى انتشار مجموعه من البلطجية يقومون بتثبيت المواطنين خاصة في أوقات الليل، للاستيلاء علي نقودهم.

وتقول "س. ع" طالبة بالجامعة:" الكوبري خطر كبير على حياتنا وبخاف اطلعه ومفيش بديل غير اني اخطي الطريق يعني أواجه الموت تحت الكوبري واخطي الطريق السريع او اواجه التحرش فوقه"، مطالبة بتوفير حماية أمنية لهذا الكوبري الهام الذي يخدم قطاع كبير من أهالي سنديون.

وأضاف " م. أ" يعمل مهندس:" وأنا في طريقي للبيت وفور طلوعي على الكوبري شاهدت شاب يحاول خطف فتاة من قريتنا وأنقذتها على الفور وسلمته للشرطة" .

وتقول "إ . ط" طالبة بالجامعة:" عند عودتي من الكلية في توقيت الغروب أخشى صعود الكوبري فانتظر وجود أي شخص من أهل البلد يعدي عشان أمشي في حمايته".

وأضافت:" بنت من قريتنا كانت بتجري من خوفها من شاب يلاحقها في الليل فوق الكوبري حتى سقطت على قدميها واتكسرت والشاب هرب ".

ويناشد أهالي قرية سنديون، اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، بوضع خدمات أمنية علي مطالع الكوبري حرصا علي أرواح المواطنين، وضبط العناصر الإجرامية التي أتخذت من هذا الكوبري وكرا لممارسة نشاطهم الإجرامي .


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