» صاحبة عقار المرج تروي كيف اكتشفت جريمة قتل الاطفال الثلاثة

روت هالة علي، مكتشفة جريمة المرج ومالكة العقار، عن تفاصيل الجريمة البشعة التي تمت بالعقار بمقتل ثلاثة اطفال على يد أمهم بحضور زوجها وضرتها.

وقالت "علي" في حوار مع برنامج "انفراد": "أحمد الأب متزوج اثنين، الأولى التي تكبره بأكثر من 16 عامًا تقريبًا وهالة التي أنجبت الأطفال القتلى الثلاثة، وأخذت فترة طويلة في التعرف عليهم واكتشاف الجريمة".

وأضافت : " سكن عندي سنة كاملة لم أرى فيها أولاده ولا زوجته هالة سوى مرة واحدة ورأيتها وكانت حامل في الأشهر الأخيرة".

وتابعت : "سالته في أحد المرات بقوله فيه طفل عندك فوق بيعيط، فقالي لا معنديش أطفال أنا ولادي كبار!!"، مضيفة: "قولت خلاص مسيري هشوفهم رغم تأكدي إن الصوت كان طالع من عنده".

واضافت: "كنت أخبط على الباب يقعد 10 دقائق ويقفل أبواب الغرف وأسمع صوت كوالاين الأبواب بتتقفل طيب ليه؟"، قائلة: "قتلوا أولادهم بدون رحمة، حسبي الله ونعم الوكيل".