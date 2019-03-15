سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

15 مارس 2019 - 09:01 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك خلال تعاملات اليوم الجمعة 15 مارس.



وسجل سعر صرف الدولار نحو 17.35 جنيه للشراء و 17.45 جنيه للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والمصرف المتحد، والبنك التجاري الدولي- مصر.

وسجل سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي، وبنك قناة السويس، و البنك العربي الإفريقي الدولي، نحو 17.37 جنيه للشراء و17.47 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات أمس بقيمة بلغت قرشا واحدا.



