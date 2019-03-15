  • الجمعة 15 مارس 2019
  • بتوقيت مصر12:06 م
بحث متقدم
الجمهرية

مسيرة من " الجمهورية" لـ "الصحفيين" لدعم الانتخابات

نيوزيلندا

قاتل المصلين في نيوزيلندا: لهذه الأسباب انتقمت من المسلمين

محكمة الأسرة

عفاف لمحكمة الأسرة: زوجى يعاشرنى مثل الحيوانات

أرشيفية

ارتفاع عدد ضحايا هجوم نيوزيلندا إلى 49 قتيلا

السيسي

الرئيس يتفقد المشروعات التنموية بتوشكي

تحطم طائرة إسرائيلية في تل أبيب

تحطم طائرة عسكرية إسرائيلية

ارشيف

"شربوه مياه نار".. رواية مبكية لزوجة شهيد

التربية والتعليم

"التعليم" تنشر تعديلات جديدة بموانع عمل المعلمين بالامتحانات

مصطفي بكري

بكري: محتاجين حد زي السيسي ياخدنا في حضنه

الفريق كامل الوزير يتفقد قطار درجة ثالثة

"الوزير" يشتري تذكرتين ويستقل قطار المنصورة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

مال وأعمال

الدولار فوق 16 جنيه في السوق السوداء
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

تعرف على أعلى سعر للدولار فى البنوك

#

سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء

#

سعر الدولار في البنوك

#

سعر الدولار في البنوك اليوم

الدولار

أسعار

القاهرة

الأهلي المصري

البنك التجاري

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك خلال تعاملات اليوم الجمعة 15 مارس.
وسجل سعر صرف الدولار نحو 17.35 جنيه للشراء و 17.45 جنيه للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والمصرف المتحد، والبنك التجاري الدولي- مصر.
وسجل سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي، وبنك قناة السويس، و البنك العربي الإفريقي الدولي، نحو 17.37 جنيه للشراء و17.47 جنيه للبيع.
وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات أمس بقيمة بلغت قرشا واحدا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

السيدان هشام ومحمد علي حافظ

فراج إسماعيل

... يا كامل

حسام فتحي

الفريق رياض. شهيد يساوى وزنه(وطناً)

د. هشام الحمامي

هواة الملحدين العرب!

ياسر أنور

وليد مرضى.. ما تبقى لكم!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» "التعليم" تحدد موعد إعلان نتيجة مسابقة التعاقدات المؤقتة
» بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة نصر حسين داى
» انهيار 3 منازل فى الدقهلية.. والعناية الإلهية تنقذ السكان
» "التعليم" تنشر تعديلات جديدة بموانع عمل المعلمين بالامتحانات
» شاهد.. "عنتر" يحتفل بحفل زفافه على حسناء الزمالك
» "البنا" حكما للقاء الإنتاج الحربي والنجوم
» تنقلات جديدة بمديرية الاوقاف في القاهرة
» خلال 24 ساعة.. ضبط 9190 قضية سرقة تيار كهربائى متنوعة.
» سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة
» "ميرى" يوقع رسميا على بروتوكول تخفيضات سيارات الصحفيين
» عزاء "نبيل زكي" اليوم بمسجد القوات المسلحة بمدينة نصر

استطلاع رأي

هل تؤيد إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورة تأهيلية؟

  • ظهر

    12:09 م

  • فجر

    04:48

  • شروق

    06:11

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
ترفيه الموظفين
إرهابي الدرب الأحمر
تجارة الأرز الصينى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية