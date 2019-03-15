حارس سموحة يرحب بالانضمام للقلعة البيضاء

15 مارس 2019 - 09:39 ص

رحب حارس مرمي سموحة محمد أبو جبل، بالانضمام لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تلقيه مفاوضات شفهية من مسؤولي النادي الأبيض.

وكانت مفاوضات مسؤولي سموحة، مع الحارس الدولي فشلت من أجل تمديد تعاقده مع النادي السكندري في الفترة القادمة إلا أن الحارس تمسك بالرحيل لخوض تجربة جديدة بالدوري.

ويفكر مسؤولو النادي السكندري في بيع الحارس الدولي لأحد القطبين بعد دخولهما في مفاوضات شفهية لضمه بداية من الموسم المقبل.

ويفضل محمد أبوجبل الانضمام للزمالك على الأهلي وخاصة وانه حصل على وعد بحماية عرين الأبيض بشكل أساسي والحصول على فرصة كاملة عن الفترة السابقة.