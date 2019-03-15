  • الجمعة 15 مارس 2019
  • بتوقيت مصر12:06 م
بحث متقدم
الجمهرية

مسيرة من " الجمهورية" لـ "الصحفيين" لدعم الانتخابات

نيوزيلندا

قاتل المصلين في نيوزيلندا: لهذه الأسباب انتقمت من المسلمين

محكمة الأسرة

عفاف لمحكمة الأسرة: زوجى يعاشرنى مثل الحيوانات

أرشيفية

ارتفاع عدد ضحايا هجوم نيوزيلندا إلى 49 قتيلا

السيسي

الرئيس يتفقد المشروعات التنموية بتوشكي

تحطم طائرة إسرائيلية في تل أبيب

تحطم طائرة عسكرية إسرائيلية

ارشيف

"شربوه مياه نار".. رواية مبكية لزوجة شهيد

التربية والتعليم

"التعليم" تنشر تعديلات جديدة بموانع عمل المعلمين بالامتحانات

مصطفي بكري

بكري: محتاجين حد زي السيسي ياخدنا في حضنه

الفريق كامل الوزير يتفقد قطار درجة ثالثة

"الوزير" يشتري تذكرتين ويستقل قطار المنصورة

شاهد.. "صلاح" يحتفل بالفوز علي بايرن ميونخ

الرياضة

محمد صلاح لاعب ليفربول
محمد صلاح

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

عمرو أديب يطالب الشعب المصري بالاعتذار لمحمد صلاح

#

موعد مباراة ليفربول (صلاح) وبايرن ميونخ والقناة الناقلة

#

نجم بايرن موينيخ: أرى أن صلاح هو أفضل لاعب في العالم

#

"السعدني" يحتفل بعيد ميلاد مي عزالدين بشد "شعرها"

دوري أبطال أوروبا

منتخب مصر

محمد صلاح

ليفربول

بايرن ميونخ

احتفل اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي بفوز فريقه علي بايرن ميونخ وتأهله لربع النهائي في دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي انتهي بفوز الريدز 3-1.
ونشر محمد صلاح مجموعة من الصور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" خلال المشاركة مع ليفربول في لقاء بايرن ميونخ.
وانتهت مباراة الذهاب على ملعب آنفيلد بالتعادل السلبي، ونجح الريدز في تحقيق نتيجة إيجابية على ملعب آليانز وانتهت المباراة بثلاثة أهداف للريدز مقابل هدف للفريق البارفاري ونجح صلاح في صناعة الهدف الثالث الذي سجلة ساديو ماني، وتأهل الريدز لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
شاهد..



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

السيدان هشام ومحمد علي حافظ

فراج إسماعيل

... يا كامل

حسام فتحي

الفريق رياض. شهيد يساوى وزنه(وطناً)

د. هشام الحمامي

هواة الملحدين العرب!

ياسر أنور

وليد مرضى.. ما تبقى لكم!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» "التعليم" تحدد موعد إعلان نتيجة مسابقة التعاقدات المؤقتة
» بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة نصر حسين داى
» انهيار 3 منازل فى الدقهلية.. والعناية الإلهية تنقذ السكان
» "التعليم" تنشر تعديلات جديدة بموانع عمل المعلمين بالامتحانات
» شاهد.. "عنتر" يحتفل بحفل زفافه على حسناء الزمالك
» "البنا" حكما للقاء الإنتاج الحربي والنجوم
» تنقلات جديدة بمديرية الاوقاف في القاهرة
» خلال 24 ساعة.. ضبط 9190 قضية سرقة تيار كهربائى متنوعة.
» سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة
» "ميرى" يوقع رسميا على بروتوكول تخفيضات سيارات الصحفيين
» عزاء "نبيل زكي" اليوم بمسجد القوات المسلحة بمدينة نصر

استطلاع رأي

هل تؤيد إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورة تأهيلية؟

  • ظهر

    12:09 م

  • فجر

    04:48

  • شروق

    06:11

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
ترفيه الموظفين
إرهابي الدرب الأحمر
تجارة الأرز الصينى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية