شاهد.. "صلاح" يحتفل بالفوز علي بايرن ميونخ

15 مارس 2019 - 09:41 ص

احتفل اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي بفوز فريقه علي بايرن ميونخ وتأهله لربع النهائي في دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي انتهي بفوز الريدز 3-1.



ونشر محمد صلاح مجموعة من الصور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" خلال المشاركة مع ليفربول في لقاء بايرن ميونخ.

وانتهت مباراة الذهاب على ملعب آنفيلد بالتعادل السلبي، ونجح الريدز في تحقيق نتيجة إيجابية على ملعب آليانز وانتهت المباراة بثلاثة أهداف للريدز مقابل هدف للفريق البارفاري ونجح صلاح في صناعة الهدف الثالث الذي سجلة ساديو ماني، وتأهل الريدز لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.