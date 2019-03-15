بكري: محتاجين حد زي السيسي ياخدنا في حضنه

15 مارس 2019 - 09:47 ص

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الواقع صعب ومؤلم، وأعلم جيدًا حجم معاناة الطبقة المتوسطة والغلابة، لكني أرى في المقابل بلدًا يذهب إلى الأمام، ويبني مساكن للفقراء، والرئيس أطلق حملة للقضاء على فيروس سي".

و أضاف بكري خلالي برنامجه "حقائق وأسرار"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،:" الرئيس عبد الفتاح السيسي يظهر بالإنسانية في كل المواقف، خاصة الموقف الذي قبل فيه الحاجة غالية والدة شهيدين بالقوات المسلحة.

وتابع: "الرئيس يقف احترامًا لكل أب، أم، زوجة، وطفل، وهو يتميز بخصال إنسانية نحن في حاجة إليها ، معقبا "إحنا محتاجين حد زي السيسي ياخدنا في حضنه، حد يبقى معانا في كل خطواتنا".