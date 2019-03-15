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تفجير عبوة ناسفة عقب إطلاق النار بمسجدين

عرب وعالم

شرطة
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وكالات- حنان حمدتو

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عفوة ناسفة

قامت قوات المفرقعات بالشرطة النيوزيلندية بتفجير عبوة مشتبه فيها في أوكلاند كإجراء احترازي، وعلى الفور قررت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن تعزيز الأمن على الحدود والمطارات.

وقالت فضائية "سكاى نيوز " فى خبر عاجل لها ان أرديرن  اكدت ان الهجوم على المسجدين في كرايستشيرش عمل إرهابي.

ونوهت القناة إلى أن أرديرن أعلنت أن هناك دلائل على وجود مخططات إرهابية أخرى.

وأشارت أرديرن إلى أن 40 شخصا فقدوا أرواحهم وأن أكثر من 20 أصيبوا بجروح خطيرة في الهجوم على المسجدين في كرايستشيرش.

وأعلنت أرديرن رفع درجة التهديد الأمني من منخفض إلى مرتفع.


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