غلق جميع المساجد في نيوزيلندا

15 مارس 2019 - 09:55 ص





أهابت شرطة نيوزيلندا بجميع المساجد في البلاد إغلاق أبوابها حتى إشعار آخر على خلفية اعتداء مسجدي مدينة كرايست تشيرش اليوم الجمعة، الذي راح ضحيته 40 شخصا.

وقالت الشرطة على موقعها الرسمي: "في هذه المرحلة لا نستطيع التعليق على الدوافع المحتملة للمهاجمين أو أسباب اعتدائهم، لكننا طلبنا من جميع المساجد في البلاد إغلاق أبوابها وأوصينا المصلين بالامتناع عن ارتياد المساجد حاليا".

وبين أصداء الاعتداء في العالم، أعلنت شرطة لوس أنجلوس أنها كثفت دورياتها حول المساجد في المدينة، كما أعلنت شرطة سان فرانسيسكو تبني إجراءات أمنية وقائية في محيط مساجد المدينة.

وشهدت كرايست تشيرش النيوزيلندية اليوم إطلاق نار على مسجدين الأول في شارع دينز، والثاني في شارع لينوود.