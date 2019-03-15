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عزاء "نبيل زكي" اليوم بمسجد القوات المسلحة بمدينة نصر

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متابعات- حنان حمدتو

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حزب التجمع

نبيل زكى

يقام اليوم الجمعة، عزاء الكاتب الصحفي نبيل زكى المتحدث الرسمى لحزب التجمع وعضو المكتب السياسي للحزب، بمسجد القوات المسلحة بمدينة نصر عقب صلاة المغرب بحضور قيادات الحزب.

وقال المهندس محمد فرج الأمين العام المساعد لحزب التجمع وعضو المكتب السياسي للحزب فى تصريحات صحفية ، أن عزاء الكاتب الصحفى نبيل زكى سيقام مساء اليوم الجمعة بمسجد القوات المسلحة بمدينة نصر عقب صلاة المغرب بحضور قيادات الحزب، مشيرًا إلى أن الحزب سينظم فعالية لتأبين الراحل نبيل زكي الشهر المقبل.


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