» بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة نصر حسين داى

15 مارس 2019 - 10:01 ص

تغادر بعثة الزمالك القاهرة عصر اليوم الجمعة متجهة إلى العاصمة الجزائرية، استعدادًا لخوض مواجهة نصر حسين داى، المقرر لها بعد غد الأحد، على ملعب "5 يوليو" ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ونجح مجلس الإدارة بتوفير طائرة خاصة لنقل بعثة الفريق، فى إطار حرص الإدارة على توفير كافة سبل الراحة للفريق والجهاز الفنى، نظرًا لأهمية اللقاء، وحاجة الزمالك لتحقيق الفوز أو التعادل لحصد بطاقة التأهل لدور الـ 8 بالكونفدرالية الأفريقية.