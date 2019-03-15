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"ميرى" يوقع رسميا على بروتوكول تخفيضات سيارات الصحفيين

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خالد ميرى: 6 مرشحين يتنافسون على مقعد نقيب الصحفيين
ميري

متابعات- حنان حمدتو

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الصحفيين

خابد ميرى

وقع الكاتب الصحفي خالد ميرى وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة القيد بالنقابة والمرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين فوق 15 سنة ، رسميا ، على  بروتوكول تعاون مع رابطة تجار سيارات مصر، برئاسة المستشار أسامة أبو المجد، للحصول على تخفيضات خاصة بأسعار السيارات لأعضاء الجمعية العمومية من جميع شركات السيارات في مصر لجميع الأنواع والموديلات.

وتوصل "ميري"  الى  توفير جميع موديلات السيارات العادية والفارهة، بخصومات مميزة جدا وأسعار منافسة لسعر السوق المحلي، وعروض خاصة أيضا لخدمات ما بعد البيع والصيانات مع تقديم هدايا مجانية عند استلام السيارة، لجميع أعضاء النقابة.

وينص البروتوكول على تحديد الخصومات طبقا لطراز وفئة السيارة ليكون أرخص سعر في مصر، بالإضافة إلى خصومات كبيرة على جميع شركات التأمين، وأسعار السيارات الخليجي، وكروت الضمان، وجميع مراكز الخدمة المتعاقدة مع الرابطةالى جانب تخصيص معارض بيع بجميع المحافظات تشمل جميع شركات السيارات، لخدمة أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.
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