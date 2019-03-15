"شربوه مياه نار".. رواية مبكية لزوجة شهيد

15 مارس 2019 - 10:08 ص

روت السيدة نجلاء سامى، زوجة الشهيد العميد عامر عبد المقصود، نائب مأمور مركز شرطة كرداسة، تفاصيل استشهاد زوجها قائلة :"إن زوجها رفض تسليم القسم للإرهابيين ولكنهم دخلوا إلى القسم بـ"أر بي جية".

وأضافت "سامي" في لقاء مع برنامج "الزمالك اليوم"، المذاع على قناة المحور الفضائية، أنه كان يطلب تعزيزات أمنية ولكن كان ممنوع دخول القوات وقتها، موضحة أنه ترك الكثيرين من الموجودين في القسم يهربون خارج القسم، ولكنه رفض أن يتركه لكي لا يرفعوا عليه علم القاعدة.

وتابعت قائلة :"زوجي طلب من الإرهابيين أن يشرب ماء فشربوه "مياة نار".

واحتفلت القوات المسلحة بـ"يوم الشهيد"، والذي يُعتبرا عتزازًا بشهداء مصر الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الوطن.