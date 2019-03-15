40 شهيدًا وأكثر من 20 مصابا في إطلاق نار على مسجدين بنيوزيلندا

15 مارس 2019 - 10:09 ص





أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، اليوم الجمعة، استشهاد 40 شخصا وإصابة أكثر من 20 بجروح خطيرة إثر إطلاق نار في مسجدين بمنطقة كرايست تشيرتش.









وأكدت أردين، أن "الشرطة ألقت القبض على أربعة لهم آراء متطرفة، لكنهم لم يكونوا على أي قائمة من قوائم المراقبة"، مضيفة أنه "تقرر رفع درجة التهديد الأمني لأعلى مستوى"، وذلك وفقا لوكالة "رويترز".









بدورها، أهابت شرطة نيوزيلندا بجميع المساجد في البلاد إغلاق أبوابها حتى إشعار آخر. وقالت الشرطة على موقعها الرسمي: "في هذه المرحلة لا نستطيع التعليق على الدوافع المحتملة للمهاجمين أو أسباب اعتدائهم، لكننا طلبنا من جميع المساجد في البلاد إغلاق أبوابها وأوصينا المصلين بالامتناع عن ارتياد المساجد حاليا".





بدوره، اعتبر رئيس وزراء أستراليا سكون موريسون حادثة إطلاق النار على مسجدين بمدينة كرايست تشيرش عملا إرهابيا. وكتب موريسون تغريدة: " أدين هذا الهجوم الإرهابي الوحشي المتطرف الذي أودى بحياة الكثير من النيوزيلنديين الأبرياء". وقال موريسون إن منفذ الهجوم مواطن أسترالي إرهابي متطرف يميني وعنيف.





وشهدت مدينة كرايست تشيرش النيوزيلاندية في وقت سايق، اليوم، إطلاق نار على مسجدين الأول في شارع دينز، والثاني في شارع لينوود.



