» تنقلات جديدة بمديرية الاوقاف في القاهرة

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متابعات- حنان حمدتو

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وزارة الاوقاف

خالد خضر

أجرى الشيخ خالد خضر، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة القاهرة حركة تنقلات  جديدة في الوزارة شملت مديري الإدارات بالوزارة .

وجاءت تكليفاته وفقا للأسماء التالية :

تكليف الشيخ حسن غيطان محمد عطية، المكلف بأعمال مدير إدارة أوقاف المطرية لتسيير أعمال مدير إدارة أوقاف المقطم.

2- تكليف الشيخ طاهر ناصف محمد، المكلف بأعمال مدير إدارة المقطم لتسيير أعمال مدير إدارة غرب مدينة نصر.

3- تكليف الشيخ شعبان محمد إبراهيم، المكلف بأعمال مدير إدارة أوقاف جنوب لتسيير أعمال مدير إدارة أوقاف العباسية.

4- تكليف الشيخ عصام أحمد حامد، المكلف بأعمال مدير إدارة العباسية لتسيير أعمال مدير إدارة أوقاف المطرية.

5- تكليف الشيخ فتحي محمد متولي الجوهري، المفتش بإدارة غرب، لتسيير أعمال مدير إدارة أوقاف جنوب.

6- تكليف الشيخ أحمد حامد مغاوري، بالعمل رئيس قسم المساجد بإدارة أوقاف غرب مدينة نصر.

7- تكليف الشيخ على عباس حسان عوض مفتش منتدب بإدارة 15 مايو للعمل مفتشا منتدبا بإدارة الشروق وبدر ، جاء ذلك وفقا لما نقله موقع "فيتو" .


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