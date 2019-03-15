» تنقلات جديدة بمديرية الاوقاف في القاهرة

متابعات- حنان حمدتو
أجرى الشيخ خالد خضر، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة القاهرة حركة تنقلات جديدة في الوزارة شملت مديري الإدارات بالوزارة .
وجاءت تكليفاته وفقا للأسماء التالية :
تكليف الشيخ حسن غيطان محمد عطية، المكلف بأعمال مدير إدارة أوقاف المطرية لتسيير أعمال مدير إدارة أوقاف المقطم.
2- تكليف الشيخ طاهر ناصف محمد، المكلف بأعمال مدير إدارة المقطم لتسيير أعمال مدير إدارة غرب مدينة نصر.
3- تكليف الشيخ شعبان محمد إبراهيم، المكلف بأعمال مدير إدارة أوقاف جنوب لتسيير أعمال مدير إدارة أوقاف العباسية.
4- تكليف الشيخ عصام أحمد حامد، المكلف بأعمال مدير إدارة العباسية لتسيير أعمال مدير إدارة أوقاف المطرية.
5- تكليف الشيخ فتحي محمد متولي الجوهري، المفتش بإدارة غرب، لتسيير أعمال مدير إدارة أوقاف جنوب.
6- تكليف الشيخ أحمد حامد مغاوري، بالعمل رئيس قسم المساجد بإدارة أوقاف غرب مدينة نصر.
7- تكليف الشيخ على عباس حسان عوض مفتش منتدب بإدارة 15 مايو للعمل مفتشا منتدبا بإدارة الشروق وبدر ، جاء ذلك وفقا لما نقله موقع "فيتو" .
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