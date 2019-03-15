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سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

قضايا وحوادث

سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة
سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة

أحمد الشربينى

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سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

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سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

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سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

المرور

سيولة مرورية

حالة المرور

ميداين القاهرة والجيزة

شهدت الميادين الرئيسة  بالقاهرة والجيزة سيولة مرورية ، صباح اليوم الجمعة، فيما تواجد رجال شرطة المرور فى الشوارع والميادين، لملاحظة الحركة وسير السيارات بالمحاور والكبارى والطرق، وسحب أى كثافات مرورية قد تظهر فجأة، أو لوجود طوارئ.

وانتظمت حركة المرور بميدان التحرير ومنطقة وسط البلد سيولة مرورية، مع انتظام حركة السيارات بجميع المداخل المؤدية لميدان التحرير، وسيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وللمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح، وانتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها فى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور وشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق، كما انتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو.


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