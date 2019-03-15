حملة مكبرة في الجيزة لضبط الأسواق والمتلاعبين في السلع

15 مارس 2019 - 10:28 ص

وجهت مباحث التموين بالجيزة، حملة مكبرة لضبط الأسواق والمتلاعبين في السلع وأسعارها، وتحرير محاضر للمخالفين والمتلاعبين في المخصصات التموينية للمواطنين.

وأسفرت جهود الحملات تحت إشراف العميد مصطفى البكري مدير شرطة التموين بالجيزة، عن ضبط 14 قضية إدارة منشأة بدون ترخيص، 15 عدم حمل شهادة صحية، 17 عدم الإعلان عن الأسعار، ضمن مخالفات أخرى متنوعة بلغت 66 قضية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين المضبوطين، وعرضهم على النيابات المختصة للتحقيق.



