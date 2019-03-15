غدًا.. محاكمة 9 مسئولين بحي عابدين في التراخيص المزورة

15 مارس 2019 - 10:30 ص

تنظر غدًا، السبت، محكمة جنايات القاهرة، ثاني جلسات محاكمة 9 قيادات بحي عابدين بالقاهرة لاتهامهم بإصدار بالتزوير وإصدار تراخيص مخالفة لعقارين والإضرار بأموال محافظة القاهرة

تعقد المحاكمة برئاسة المستشار محمد حمدي حسانين وعضوية المستشارين هشام عبد المجيد ومجدي كمال الديب ووليد محمد الديب

كان المستشار أيمن بدوي المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة قد أحال محمود.ح 43 سنة مدير الشئون القانونية بحي عابدين بالقاهرة ونشأت .ش ومحمد .أ ومروة .ع ومحمد .ع وأحمد .ح ومصطفي .م "مهندسين بحي عابدين ووسط وحدائق القبة وشرق مدينة نصر" ومارجريت .ح كبير أخصائيين وسمير .م مدير شركة لاتهامهم بتزوير وإصدار تراخيص مخالفة والإضرار بأموال محافظة القاهرة .

كشفت تحقيقات أحمد السنباطي وكيل أول النيابة أن مدير الشركة المتهم تقدم بطلب لاستصدار تراخيص البناء مدعيا أنه المالك لكامل مساحة الأرض والعقارات بشارع مشتهر وحارة الشقفاتية بالمخالفة للقانون وذلك بعد أن تواطيء معه باقي المتهمين فأصدروا له التراخيص اللازمة بجانب مخالفتهم شروط القاهرة الخديوية مما مكنه من البناء وتربيحه بدون وجه حق .

استمعت النيابة لمالكة العقارين فقالت بأنها مالكة حصة 4 قراريط بالإرث عن والدتها وأنها لم تقم ببيع أملاكها وفوجئت بما حدث , بينما قررت عضو المكتب الفني لمديرية الإسكان بالقاهرة أن المتهم التاسع ليس مالك كامل المساحة وتم منحه الموافقة على التراخيص من إدارة الشئون القانونية كما تبين وجود مخالفات تمثلت في عدم إصدار قرارات هدم وقرار ضم العقارات المضافة



