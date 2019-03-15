الرئيس يتفقد المشروعات التنموية بتوشكي

15 مارس 2019 - 10:34 ص

اطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي علي الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية بمنطقة توشكي فجر اليوم خلال جولة تفقدية قام بها.



وشملت الجولة مشروعات مزارع التمور والقمح والعنب والأغنام، ووقف الرئيس خلال جولته على تطورات العمل الجارية بها من القائمين على التنفيذ على التنفيذ.

وتابع السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: الرئيس التقى بعدد من المهندسين والعاملين بتلك المشروعات العملاقة، والتي تهدف إلى تنمية منطقة جنوب الوادي وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة موازية لوادى النيل تتأسس على النشاط الزراعى ثم الصناعات الغذائية ومنها إلى باقى الصناعات والأنشطة العمرانية المختلفة.



