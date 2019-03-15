الشوباشي: "الست تلبس براحتها والراجل يمسك نفسه"

15 مارس 2019 - 10:35 ص

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعاد مكانة المرأة بشكل عملي، وللمرة الأولى أصبح لدينا 6 وزيرات والمرأة تشغل منصب المحافظ.

وأضافت "الشوباشي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين بلس " ، مصر في طريقها لتكون "قد الدنيا" كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، فمصر الآن تعيد الاعتبار للمرأة بعدما كان يقُال إن "الست عورة وتثير الشهوة".

وتابعت أن كل عظماء العالم مدينون للمرأة بالفضل، فلولا السيدات المحترمات لما ولدن، مضيفة: "بلاش ننظر للمرأة بالفكر الظلامي الوافد إلينا".

وواصلت: من يُطالب المرأة بارتداء ملابس بعينها حتى لا تثيره امرأة، هذا يحط من قدر الرجل فعليه أن يكبح جماحه ، معقبة :" الست تلبس اللي هي عايزاه و الراجل يمسك نفسه يمسك شهواته".