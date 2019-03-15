ارتفاع عدد ضحايا هجوم نيوزيلندا إلى 49 قتيلا

15 مارس 2019 - 10:36 ص

أعلنت الشرطة النيوزيلندية ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا إلى 49 قتيلا، مشيرة إلى محاكمة مشتبه به في تنفيذ الهجوم غدا السبت.





وقال مفوض الشرطة، مايك بوش، في مؤتمر صحفي، إن "إجمالي الضحايا 49 قتيلا".











وأشار في مؤتمر صحفي إلى "اتهام شخص واحد في أواخر العشرينات بتهمة القتل".







