» انهيار 3 منازل فى الدقهلية.. والعناية الإلهية تنقذ السكان

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انهبار 3 منازل فى الدقهلية

انهيار فى الدقهلية

انهارت 3 منازل بمدينة شربين بالدقهلية، اليوم الجمعة، إثر قيام عامل بهدم عقار مجاور لهم باستخدام"لودر"، لتنقذ العناية الإلهية سكان العقارات المنهارة بعد تمكنهم من الخروج منها قبل انهيار تلك المنازل بدقائق.

كان اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطاراً من العميد سامي الحديدي، مأمور مركز شربين، يفيد بورود بلاغاً من أهالي منطقة عزبة الجبانة بشربين بانهيار عدد من المنازل، بسبب قيام أحد المواطنين بهدم عقار مجاور لهم باستخدام "لودر" داخل حارة صغير بمنطقة ميدان أبوسمك.

انتقلت قوات الحماية المدنية وضباط المباحث وسيارات الإطفاء، والرائد محمد الأرضي رئيس مباحث شربين، والمحاسب محمد أبوالعنين، رئيس مجلس ومدينة شربين، وأمروا بإخلاء المنازل المجاورة لها


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