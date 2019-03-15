  • الجمعة 15 مارس 2019
  • بتوقيت مصر12:04 م
بحث متقدم
الجمهرية

مسيرة من " الجمهورية" لـ "الصحفيين" لدعم الانتخابات

نيوزيلندا

قاتل المصلين في نيوزيلندا: لهذه الأسباب انتقمت من المسلمين

محكمة الأسرة

عفاف لمحكمة الأسرة: زوجى يعاشرنى مثل الحيوانات

أرشيفية

ارتفاع عدد ضحايا هجوم نيوزيلندا إلى 49 قتيلا

السيسي

الرئيس يتفقد المشروعات التنموية بتوشكي

تحطم طائرة إسرائيلية في تل أبيب

تحطم طائرة عسكرية إسرائيلية

ارشيف

"شربوه مياه نار".. رواية مبكية لزوجة شهيد

التربية والتعليم

"التعليم" تنشر تعديلات جديدة بموانع عمل المعلمين بالامتحانات

مصطفي بكري

بكري: محتاجين حد زي السيسي ياخدنا في حضنه

الفريق كامل الوزير يتفقد قطار درجة ثالثة

"الوزير" يشتري تذكرتين ويستقل قطار المنصورة

قاتل المصلين في نيوزيلندا: لهذه الأسباب انتقمت من المسلمين

عرب وعالم

نيوزيلندا
ارشيفية

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

الاحتلال يخلي المسجد الأقصى من المصلين.. وإصابة 10 واعتقال 6

#

فرنسي يتحول من القتل للسرقة إلى الذبح باسم الإسلام

#

انخفاض أسعار العقارات 10%

#

مطرب عالمية أشهرت إسلامها تثير الجدل بحديث يغضب المسلمين


نشر برينتون تارانت المنفذ المفترض لهجوم المسجدين في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية، بيانا عبر الإنترنت، شرح فيه "دوافعه" للجريمة، وأقر فيه بأنه أقدم على الإجرام بدافع "الإرهاب".
وفي البيان اعتبر تارانت أن تدفق المهاجرين على الدول الغربية يشكل أخطر تهديد لمجتمعاتها، ويرقى إلى ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية للبيض"، وأن وقف الهجرة وإبعاد "الغزاة" المتواجدين على أراضيها ليس "مسألة رفاهية لشعوب هذه الدول، بل هو قضية بقاء ومصير".
وفيما يتعلق بأهداف الهجوم، يؤكد تارانت أنه جاء من أجل "إقناع الغزاة بأن أراضينا لن تصبح لهم أبدا"، وانتقاما لـ"ملايين الأوروبيين الذين قتلهم الغزاة الأجانب عبر التاريخ وآلاف الأوروبيين الذين قضوا في هجمات إرهابية على الأراضي الأوروبية".
أما الأهداف العملية، حسب تارانت، فهي تقليص الهجرة بترهيب "الغزاة" وترحيلهم، وإثارة رد فعل عنيف من "أعداء شعبي" كي يتعرضوا لمزيد من العنف في نهاية الأمر.
كما ذكرتارانت أنه يسعى لدق إسفين بين أعضاء حلف الناتو الأوروبيين وتركيا، بهدف "إعادتها إلى مكانتها الطبيعية كقوة غريبة ومعادية".

وحول اختيار نيوزيلندا موقعا لتنفيذ الهجوم، كتب تارانت أنه جاء للفت الأنظار إلى "حقيقة الاعتداء على حضارتنا"، التي ليست في مأمن من خطر المهاجرين حتى في "أبعد بقعة منها".

ويؤكد تارانت أنه لا يشعر بالندم و"يتمنى فقط أن يستطيع قتل أكبر عدد ممكن من الغزاة والخونة أيضا"، وأنه "ليس هناك من بريء بين المستهدفين، لأن كل من يغزو أرض الغير يتحمل تبعات فعلته".
وذكر تارانت أنه يدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "كرمز للهوية البيضاء المتجددة والهدف المشترك" وليس بصفته السياسة.
ولم يعرف بعد ما إذا كان تارانت المنفذ الوحيد للهجوم، حيث قالت الشرطة إنها ألقت القبض على 4 أشخاص على خلفية الاعتداء.
وحسب المعلومات الأخيرة، بلغت حصيلة ضحايا الهجوم 49 قتيلا و20 جريحا على الأقل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

السيدان هشام ومحمد علي حافظ

فراج إسماعيل

... يا كامل

حسام فتحي

الفريق رياض. شهيد يساوى وزنه(وطناً)

د. هشام الحمامي

هواة الملحدين العرب!

ياسر أنور

وليد مرضى.. ما تبقى لكم!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» "التعليم" تحدد موعد إعلان نتيجة مسابقة التعاقدات المؤقتة
» بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة نصر حسين داى
» انهيار 3 منازل فى الدقهلية.. والعناية الإلهية تنقذ السكان
» "التعليم" تنشر تعديلات جديدة بموانع عمل المعلمين بالامتحانات
» شاهد.. "عنتر" يحتفل بحفل زفافه على حسناء الزمالك
» "البنا" حكما للقاء الإنتاج الحربي والنجوم
» تنقلات جديدة بمديرية الاوقاف في القاهرة
» خلال 24 ساعة.. ضبط 9190 قضية سرقة تيار كهربائى متنوعة.
» سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة
» "ميرى" يوقع رسميا على بروتوكول تخفيضات سيارات الصحفيين
» عزاء "نبيل زكي" اليوم بمسجد القوات المسلحة بمدينة نصر

استطلاع رأي

هل تؤيد إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورة تأهيلية؟

  • ظهر

    12:09 م

  • فجر

    04:48

  • شروق

    06:11

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
ترفيه الموظفين
إرهابي الدرب الأحمر
تجارة الأرز الصينى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية