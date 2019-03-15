  • الجمعة 15 مارس 2019
  • بتوقيت مصر12:04 م
بحث متقدم
الجمهرية

مسيرة من " الجمهورية" لـ "الصحفيين" لدعم الانتخابات

نيوزيلندا

قاتل المصلين في نيوزيلندا: لهذه الأسباب انتقمت من المسلمين

محكمة الأسرة

عفاف لمحكمة الأسرة: زوجى يعاشرنى مثل الحيوانات

أرشيفية

ارتفاع عدد ضحايا هجوم نيوزيلندا إلى 49 قتيلا

السيسي

الرئيس يتفقد المشروعات التنموية بتوشكي

تحطم طائرة إسرائيلية في تل أبيب

تحطم طائرة عسكرية إسرائيلية

ارشيف

"شربوه مياه نار".. رواية مبكية لزوجة شهيد

التربية والتعليم

"التعليم" تنشر تعديلات جديدة بموانع عمل المعلمين بالامتحانات

مصطفي بكري

بكري: محتاجين حد زي السيسي ياخدنا في حضنه

الفريق كامل الوزير يتفقد قطار درجة ثالثة

"الوزير" يشتري تذكرتين ويستقل قطار المنصورة

إعادة إجراءات محاكمة متهمين باستعراض القوة بقصر النيل غدًا

قضايا وحوادث

محاكمة
ارشيفية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

تأجيل إعادة محاكمة متهمين بعنف الضاهر لـ 30 مارس

#

غدا إعادة إجراءات محاكمة متهمين باستعراض القوة بقصر النيل

#

تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين بأحداث الإنتاج الإعلامي لـ 1 أبريل

#

السبت.. إعادة إجراءات محاكمة المتهمين بـ"أحداث أطفيح"

محاكمة

استعراض القوة

قصر النيل

تنظر غدًا، السبت، الدائرة 29 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهمين بالتجمهر واستعراض القوة في منطقة قصر النيل، بالقضية المقيدة برقم 2038 لسنة 2013 كلي وسط القاهرة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة عبد الشافي الرشيدي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامي زين الدين.

والمتهمان هما كل من أحمد محمد مصطفي محمود، وعبد الله يونس محمد رحيم، كانت النيابة العامة قد أحالت في وقت سابق المتهمين إلى المحاكمة الجنائية ووجهت لهما تهمة التجمهر في منطقة قصر النيل واستعراض القوة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وتعريض حياة المواطنين للخطر.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

السيدان هشام ومحمد علي حافظ

فراج إسماعيل

... يا كامل

حسام فتحي

الفريق رياض. شهيد يساوى وزنه(وطناً)

د. هشام الحمامي

هواة الملحدين العرب!

ياسر أنور

وليد مرضى.. ما تبقى لكم!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» "التعليم" تحدد موعد إعلان نتيجة مسابقة التعاقدات المؤقتة
» بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة نصر حسين داى
» انهيار 3 منازل فى الدقهلية.. والعناية الإلهية تنقذ السكان
» "التعليم" تنشر تعديلات جديدة بموانع عمل المعلمين بالامتحانات
» شاهد.. "عنتر" يحتفل بحفل زفافه على حسناء الزمالك
» "البنا" حكما للقاء الإنتاج الحربي والنجوم
» تنقلات جديدة بمديرية الاوقاف في القاهرة
» خلال 24 ساعة.. ضبط 9190 قضية سرقة تيار كهربائى متنوعة.
» سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة
» "ميرى" يوقع رسميا على بروتوكول تخفيضات سيارات الصحفيين
» عزاء "نبيل زكي" اليوم بمسجد القوات المسلحة بمدينة نصر

استطلاع رأي

هل تؤيد إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورة تأهيلية؟

  • ظهر

    12:09 م

  • فجر

    04:48

  • شروق

    06:11

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
ترفيه الموظفين
إرهابي الدرب الأحمر
تجارة الأرز الصينى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية