برلماني: ملتقى الشباب العربي الإفريقي يرسخ السلام كمبدأ أساسي للتعايش

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النائب نافع هيكل عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب
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أمينة عبد العال

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قال النائب نافع هيكل، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن ملتقى الشباب العربي الإفريقي 2019 في أسوان، يعد فرصة لتبادل الرؤى ووجهات النظر في كثير من القضايا المحلية والعالمية بين الشباب من مختلف دول العالم، وعرض كل وجهات النظر والاقتراحات وكيفية معالجة القضايا والأمور في كافة المجالات.

وأضاف هيكل، أن ملتقى الشباب العربي الإفريقي يعد رسالة للعالم كله بأن مصر قادرة بشبابها علي المضي قدما نحو بناء قادة جدد للمستقبل ليكون لهم دورا في بناء الدولة الحديثة وذلك من خلال ترسيخ السلام كمبدأ أساسي للتعايش بين الشعوب، بالإضافة إلى أنه فرصة للترويج للسياحة في مصر بصفة عامة وبصفة خاصة لمحافظة أسوان عاصمة الشباب.

وأكد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أن القيادة السياسية تعى جيدا الدور الذى يقوم به الشباب في مخالف القضايا، وذلك لضمان تمكينهم على أرض الواقع التمكين الفعلي بعد تأهيلهم للاندماج فى الحياة السياسية والحزبية والعملية.



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