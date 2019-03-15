حبس حارس عقار وعامل 15 يومًا لاتهامهما بقتل سيدة بالمعصرة

15 مارس 2019 - 11:20 ص

قررت النيابة العامة، حبس حارس عقار وعامل 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهما بقتل ربة منزل وإلقاء جثتها بالطريق العام في المعصرة.

البداية عندما تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة "عايدة. س. ع" 42 سنة، ربة منزل، بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبها آثار جرح طعنى بالظهر وموثوقة اليدين والقدمين وموضوعة داخل جوالين بلاستيك وملفوفة بسجادة.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة "عبد الله. ح. ع" 29 سنة، حارس عقار بدائرة القسم، وأصل بلدته المنيا، و"كامل. س. ك" 25 سنة، عامل، ومُقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدد من الأكمنة بأماكن ترددهما، أسفر أحدها عن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقرر الأول بسابقة تعرفه على المجنى عليها وحدوث خلافات بينهما فعقد العزم على التخلص منها، وفى سبيل تنفيذ مخططه استعان بالمتهم الثانى، واستدرجها لمسكنه وعقب حضورها أوثقاها واعتدى عليها المتهم الثانى بمطواة محدثًا إصابتها المُشار إليها، وخنقها ما أودى بحياتها، ووضعاها داخل الجوالين وتخلصا منها على النحو المُشار إليه.

وبإرشادهما ضُبط السلاح الأبيض المستخدم، ومتعلقات المجنى عليها (هاتف محمول، بطاقة رقم قومى) أعلى سطح العقار سكن الأول.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أصدرت قرارها السابق.



