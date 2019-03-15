  • الجمعة 15 مارس 2019
  • بتوقيت مصر12:04 م
بحث متقدم
الجمهرية

مسيرة من " الجمهورية" لـ "الصحفيين" لدعم الانتخابات

نيوزيلندا

قاتل المصلين في نيوزيلندا: لهذه الأسباب انتقمت من المسلمين

محكمة الأسرة

عفاف لمحكمة الأسرة: زوجى يعاشرنى مثل الحيوانات

أرشيفية

ارتفاع عدد ضحايا هجوم نيوزيلندا إلى 49 قتيلا

السيسي

الرئيس يتفقد المشروعات التنموية بتوشكي

تحطم طائرة إسرائيلية في تل أبيب

تحطم طائرة عسكرية إسرائيلية

ارشيف

"شربوه مياه نار".. رواية مبكية لزوجة شهيد

التربية والتعليم

"التعليم" تنشر تعديلات جديدة بموانع عمل المعلمين بالامتحانات

مصطفي بكري

بكري: محتاجين حد زي السيسي ياخدنا في حضنه

الفريق كامل الوزير يتفقد قطار درجة ثالثة

"الوزير" يشتري تذكرتين ويستقل قطار المنصورة

حبس حارس عقار وعامل 15 يومًا لاتهامهما بقتل سيدة بالمعصرة

قضايا وحوادث

الشرف كلمة سر جريمة قتل سيدة أكتوبر
ارشيفية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

تجديد حبس الأب والزوجتين المتهمين فى "مذبحة المرج"

#

"غوايش" ذهبية تكشف لغز قتل "ضحي" لحماتها

#

تطور جديد ضد سيدة قتلت صديقها بسبب طفلة

#

تطورات جديدة ضد عامل قتل شقيقه بسبب الزوجات

قتل

جريمة قتل

ربة منزل

قتل سيدة

قررت النيابة العامة، حبس حارس عقار وعامل 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهما بقتل ربة منزل وإلقاء جثتها بالطريق العام في المعصرة.

البداية عندما تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة "عايدة. س. ع" 42 سنة، ربة منزل، بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبها آثار جرح طعنى بالظهر وموثوقة اليدين والقدمين وموضوعة داخل جوالين بلاستيك وملفوفة بسجادة.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة "عبد الله. ح. ع" 29 سنة، حارس عقار بدائرة القسم، وأصل بلدته المنيا، و"كامل. س. ك" 25 سنة، عامل، ومُقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدد من الأكمنة بأماكن ترددهما، أسفر أحدها عن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقرر الأول بسابقة تعرفه على المجنى عليها وحدوث خلافات بينهما فعقد العزم على التخلص منها، وفى سبيل تنفيذ مخططه استعان بالمتهم الثانى، واستدرجها لمسكنه وعقب حضورها أوثقاها واعتدى عليها المتهم الثانى بمطواة محدثًا إصابتها المُشار إليها، وخنقها ما أودى بحياتها، ووضعاها داخل الجوالين وتخلصا منها على النحو المُشار إليه.

وبإرشادهما ضُبط السلاح الأبيض المستخدم، ومتعلقات المجنى عليها (هاتف محمول، بطاقة رقم قومى) أعلى سطح العقار سكن الأول.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أصدرت قرارها السابق.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

السيدان هشام ومحمد علي حافظ

فراج إسماعيل

... يا كامل

حسام فتحي

الفريق رياض. شهيد يساوى وزنه(وطناً)

د. هشام الحمامي

هواة الملحدين العرب!

ياسر أنور

وليد مرضى.. ما تبقى لكم!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» "التعليم" تحدد موعد إعلان نتيجة مسابقة التعاقدات المؤقتة
» بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة نصر حسين داى
» انهيار 3 منازل فى الدقهلية.. والعناية الإلهية تنقذ السكان
» "التعليم" تنشر تعديلات جديدة بموانع عمل المعلمين بالامتحانات
» شاهد.. "عنتر" يحتفل بحفل زفافه على حسناء الزمالك
» "البنا" حكما للقاء الإنتاج الحربي والنجوم
» تنقلات جديدة بمديرية الاوقاف في القاهرة
» خلال 24 ساعة.. ضبط 9190 قضية سرقة تيار كهربائى متنوعة.
» سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة
» "ميرى" يوقع رسميا على بروتوكول تخفيضات سيارات الصحفيين
» عزاء "نبيل زكي" اليوم بمسجد القوات المسلحة بمدينة نصر

استطلاع رأي

هل تؤيد إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورة تأهيلية؟

  • ظهر

    12:09 م

  • فجر

    04:48

  • شروق

    06:11

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
ترفيه الموظفين
إرهابي الدرب الأحمر
تجارة الأرز الصينى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية