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مسيرة من " الجمهورية" لـ "الصحفيين" لدعم الانتخابات

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عقب الجمعة ..

مسيرة من " الجمهورية" لـ "الصحفيين" لدعم الانتخابات

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متابعات- حنان حمدتو

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نقابة الصحفيين

الجمهورية

اعلنت جريدة  الجمهورية عن تنظيم مسيرة حاشدة الى نقابة الصحفيين عقب صلاة الجمعة مباشرة للمشاركة في التصويت بانتخابات الصحفيين ، وذلك وفقا لما قاله الصحفي سعد سليم رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطبع والنشرعن توفير سيارات بخطوط سير على جميع الخطوط في القاهرة الكبرى "القاهرة والجيزة والقليوبية" لتوصيل الزملاء من جميع الإصدارات التابعة للمؤسسة من منازلهم وحتى مكان التجمع في المؤسسة، وتحفيزهم على المشاركة في انتخابات التجديد النصفي للنقابة التي تجرى اليوم.

 واكد سليم فى بيان له ان المسيرة تاتى فى اطار المبادرة الوطنية التي أطلقها الكاتبان الصحفيان عبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية وخالد السكران رئيس تحرير جريدة المساء تحت شعار "الخروج الكبير" لحث الزملاء على المشاركة القوية والفعالة في الانتخابات من أجل الحشد والظهور بشكل مشرف يليق بتاريخ المؤسسة العريقة.


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