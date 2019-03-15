» "التعليم" تحدد موعد إعلان نتيجة مسابقة التعاقدات المؤقتة

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متابعات- حنان حمدتو

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معلمين

المدارس

وزارة التربية والتعليم

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إعلان نتيجة نتائج مسابقة سد العجز في المدارس بنظام التعاقدات المؤقتة، وبدء تسلم الناجحين مهام عملهم في المدارس المختلفة ، مشيرة فى بيان لها الى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفى غدا برئاسة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، وحضور الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للإعلان عن ذلك.

وقد  أعلنت الوزارة في  شهر فبراير عن مسابقة التعاقدات المؤقتة لسد العجز في المدارس، وتقدم للمسابقة عشرات الآلاف، وتطابقت بيانات نحو 71 ألف متقدم، وعقدت لهم الوزارة اختبارات إلكترونية، ومن المقرر أن تعلن أعداد المقبولين للتعاقد وتسلم العمل في مؤتمر الغد.



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